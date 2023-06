Reprodução/Instagram Camilly Victória se pronunciou nas redes sociais após revelação de namoro com mulher e reação de seu pai





Camilly Victória decidiu se pronunciar após a coluna revelar que o clima em sua casa ficou estremecido quando ela revelou aos pais, Carla Perez e Xanddy Harmonia, que está namorando uma mulher há cinco meses . Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma longa mensagem, na qual não desmente a relação, mas se mostra incomodada com alguns pontos.





Na mensagem, Camilly defendeu os pais e disse que ambos a aceitam como ela é. Também se mostrou incomodada com o debate que nasceu a cerca de sua orientação sexual e criticou as publicações que ampliaram a gravidade da situação. Em momento algum ela desmentiu que vive uma relação homoafetiva.

Aqui na coluna, foi publicado que Xanddy não reagiu bem quando soube do namoro da filha com a norte-americana Daze . E por mais que Camilly diga o contrário, ouvimos essa informação de algumas pessoas que convivem com o cantor. Mas a notícia tomou proporções maiores em outras páginas, é fato, com algumas distorções do que publicamos por aqui.

De qualquer modo, já que Carla Perez e Camilly não quiseram responder às nossas mensagens, deixamos aqui o pronunciamento na íntegra que ela fez em seu perfil no Instagram: