Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, Patricia Marx saiu do armário publicamente ao assumir o namoro com Renata Pedreira. Agora, a cantora e a arquiteta estão dando o próximo passo no relacionamento e já iniciaram o processo para oficializar a situação.

Elas já iniciaram os preparativos do casamento e definiram que quem cuidará de toda a assessoria será o empresário Roberto Rodrigues. Ele será responsável pela organização de todo o evento, como contratação dos serviços, locação, entre outros detalhes.

A artista tem um filho de 24 anos chamado Arthur, fruto de seu antigo casamento com o produtor musical Bruno E., em 1998. Já em junho de 2020, a ex-integrante do grupo infantil Trem da Alegria revelou publicamente sua homossexualidade.

Recentemente, Patricia participou do The Masked Singer como parte do grupo Os Suculentos, ao lado de Rosana e Sylvinho Blau Blau. A compositora ficou conhecida após participar do Programa da Chacrinha, quando encantou o animador que a convidou participar constantemente dos programas.

