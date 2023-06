Ettan Ng

Filha de Jackie Chan, Ettan Ng é a prova de que nem mesmo os pais são aliados ao se assumir lésbica. Recentemente, a filha do ator com a modelo Elaine Ng assumiu o namoro com Andi Autumn, uma estrela das mídias sociais na China. Entretanto, sua mãe a expulsou de casa e o pai, que já não tinha muita relação com a mesma, continuou sem ter contato com ela após o ocorrido.