Reprodução / Instagram / @pretagil Preta Gil comemora última sessão de radioterapia





Preta Gil aproveitou sua rápida estadia em São Paulo para visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida neste sábado (10). A cantora passa por um tratamento de câncer de intestino e, nas próximas semanas, irá fazer uma cirurgia para retirar o tumor.





"Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses!Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos, que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos! Em especial, esses dois fiéis escudeiros, Malu Barbosa e Gominho, que não mediram esforços para me tirar desse sofrimento que passei, me encheram de amor e cuidados, sou toda gratidão! Amo vocês!” disse a artista, em uma postagem no Instagram.

“Rezei por todos que me mandam boas energias, rezei por minha amiga Carol Sampaio que Nossa Senhora conforte seu coração e dos seus parentes pela perda da sua mãezinha amada!!! Rezei para que Nossa Senhora Aparecida também conforte o coração dos parentes da minha amada fã Patynha, que nos deixou de maneira precoce essa semana! Obrigada Padre Helio Marcos e Aline Costa por nós receber há anos com tanto carinho!", finalizou Preta.





Preta Gil abre o jogo sobre tratamento

Dias antes da viagem, a cantora revelou em entrevista para Ana Maria Braga, no Mais Você, que quase morreu durante o tratamento por conta de uma septicemia.

“Passei por uma septicemia que eu fui entender a gravidade só depois, quando fui voltando. Os médicos disseram: 'a gente te reanimou, a gente te trouxe de volta'. Eu falei: 'Deus me deu uma segunda chance de viver'", relembrou a cantora, que ficou 20 dias internada na UTI para se recuperar do quadro.

Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.