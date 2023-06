Reprodução Maiara na condução de Bora SP





Ex-âncora do Primeiro Jornal, Maiara Bastianello desabafou nesta sexta-feira (9) sobre sua demissão na Band. A jornalista estava no canal desde 2008 e fez um texto emocionante no Instagram em que afirmou que precisa de trabalhos temporários para pagar seu apartamento.

"Da primeira à última foto. É hora de atualizar o LinkedIn. Depois de 15 anos, não consegui escapar da lista de corte desta vez", começou ela, na publicação. Ela prosseguiu sobre o papel da emissora em sua carreira jornalística: "Foi a Band que me apresentou São Paulo, em 2008, depois de um processo longo e difícil de trainee".

"Nesse tempo, amadureci, cresci, fiz amigos pra vida toda, participei de coberturas históricas, trabalhei com ícones que eu antes admirava de longe. Chorei, fui feliz", admite ela.

"Hoje choro porque um ciclo se encerra, apesar de eu não estar preparada pra isso (e quem está?) Obrigada a todos que me estenderam a mão nesse tempo todo e mandem frilas! Pelo amor de Deus mandem muitos frilas que eu tenho apartamento pra pagar!", finalizou.

Confira a publicação:









*Texto de Daniele Amorim

