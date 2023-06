Reprodução Cantora relatou mais informações sobre processo de separação

Em entrevista à Marie Claire, Preta Gil afirmou que a decisão de colocar fim no casamento de 8 anos com o personal trainer Rodrigo Godoy partiu dela mesma enquanto enfrentava o tratamento contra um câncer no intestino. "Não estava me fazendo bem", comentou.







Quando abordou um dado do Conselho Nacional de Mastologia, em que afirma que 70% das mulheres em tratamento oncológico são deixadas por seus companheiros, a cantora deixou claro que não faz parte dessa estatística. "Essa escolha coincidiu de ser no meio de um tratamento oncológico, então eu não me considero parte dessa estatística", declarou.

"Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada", completou.

A cantora ainda refletiu sobre o papel de um marido nesse processo, e como ainda há o patriarcado enraizado nessas decisões. "Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem", disse.

"Depois de um tempo, percebi que essa decisão é prova da profundidade do meu mergulho. Se, neste momento, não for para descer fundo, repensar, então para quê? Estou tendo uma segunda chance de viver e isso tem um propósito", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko