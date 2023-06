Reprodução/Band Milton Neves não apresentou a última edição do programa Terceiro Tempo





Milton Neves deu um enorme susto em sua equipe no último domingo (28). Ele chegou na Band para apresentar o Terceiro Tempo, mas começou a se sentir mal e teve que ser substituído às pressas para ser levado de ambulância imediatamente para o hospital. Quem comandou a atração foi Livia Nepomuceno, que tem ocupado o posto do titular com mais frequência nos últimos anos.







A coluna apurou que Milton chegou cedo na Band no último domingo para gravar um longo especial para a rádio. Foi neste momento que os primeiros sintomas começaram a surgir. Assim que concluiu esta etapa do trabalho, ele foi atendido pela equipe de saúde da emissora e foi detectado que sua pressão havia despencado.

Quando o profissional da saúde aferiu sua pressão, ficou espantado: estava 6 por 5, considerada baixíssima. Ainda assim, Milton não quis sair imediatamente da Band. Ele optou por gravar todas as ações de merchandising do Terceiro Tempo, que iria ao ar mais tarde na TV, e só depois decidiu ir para o hospital.

Mas como a situação estava bem complicada, o apresentador não tinha a menor condição de ir embora por conta própria. Assim que encerrou o trabalho, os enfermeiros já o aguardavam no estúdio e o conduziram até a ambulância, que estava na porta da emissora, e ele foi levado às pressas ao hospital.

A saúde do apresentador tem acendido um alerta na Band. Recentemente, ele também não foi à emissora porque teve uma queda de pressão em casa, caiu e se machucou. Livia Nepomuceno precisou substituí-lo nesta ocasião também.

Reprodução/Instagram Livia Nepomuceno tem substituído Milton Neves com frequência na Band

Tentei checar com fontes da emissora para saber se Milton recebeu algum diagnóstico mais específico sobre essas quedas de pressão constantes, mas ninguém soube dar mais informações. Os comentários nos bastidores é que Livia tem sempre que estar a postos para eventuais surpresas negativas.



A coluna tentou contato com a equipe do apresentador, mas até o fechamento desta reportagem nós não tivemos nenhum retorno. Atualizaremos o texto caso nos seja enviado algum um posicionamento.

26 anos na TV

Milton Neves está na Band há 15 anos, onde apresenta o Terceiro Tempo --ele é dono do formato e da marca. Sua estreia ocorreu em 1997, na extinta TV Manchete, e se mudou para a Band dois anos depois.

Com os índices de audiência chamativos e alto poder de atrair anunciantes, a Record o contratou em 2001, e lá apresentou desde programas esportivos a game shows e telejornais policialescos, como o Cidade Alerta. Sete anos depois foi recontratado pela Band, onde permanece até hoje.