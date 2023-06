Reprodução/Instagram Key Alves não para de causar no São João da Thay, organizado por Thaynara OG





A coluna detesta causar mal-estar a qualquer subcelebridade, mas acho que Key Alves sentiu na pele o contragolpe de seu péssimo comportamento no São João da Thay . Após ter sua crise de estrelismo com fotógrafos e "roubo" de imagens denunciadas aqui nesta página, a ex-BBB decidiu sumir do mapa e deu o cano em Thaynara OG, que havia preparado dois eventos grandes para a programação de terça-feira.





Ontem (6), a anfitriã de um dos maiores eventos de São Luís (MA) havia preparado duas solenidades: a premiere de um filme da Disney em um cinema da cidade, e um jantar no centro histórico, improvisado dentro de um convento. E a dona Key sumiu.

Detalhe: ela não é obrigada a nada, mas viajou ao local a convite de Thaynara OG, com todas as despesas pagas, para vivenciar a cultura local. E a contrapartida implícita é a divulgação nas redes sociais. Mas a ex-BBB simplesmente desapareceu sem dar qualquer satisfação.

Antes que alguém venha algum fã tentar inventar qualquer desculpa, fica um registro: ela estava muito bem de saúde, e optou por se trancar no quarto e participar de conversas no Space do Twitter com seu grupinho de apoiadores. Depois disso, se juntou a uma amiga e foi dar um rolê em outras bandas na parte da noite, fugindo completamente da programação do evento.

Key foi tentar desmentir seu péssimo comportamento postando vídeos nos Stories atendendo algumas pessoas que a abordaram para fotos em sua visita ao centro histórico de São Luís. E para mostrar que é uma boa pessoa, ainda expôs um "gesto de caridade", no qual ela pegava uma flor verde de um artesão que estava sentado no meio-fio, tentando vender seus trabalhos. Francamente...

A coluna soube que Key não tem causado uma boa impressão lá em São Luís. As poucas pessoas famosas que conversam com ela são seus amigos do BBB 23. De resto, o povo tem fugido de sua presença, principalmente por conta de seu comportamento. Cezar Black chegou a questionar, dentro do ônibus que levava o grupo a um dos compromissos, por que a jogadora de vôlei estava com a cara emburrada o tempo todo.

Nas redes sociais, obviamente ela vai fingir que está tudo bem e que a imprensa está mentindo sobre ela. Mas repare que não tem um famoso sequer postando absolutamente nada ao seu lado. E as agências de fotografias que dispararam diversas fotos das personalidades no São João da Thay, simplesmente não divulgaram uma imagem sequer da "desaplaudida" nas últimas 24 horas. Será que dá tempo de reverter essa situação?