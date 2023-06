Divulgação/Globo José Mayer e Regina Duarte viveram Carlos e Helena, casal principal da novela História de Amor em 1995













História de Amor, exibida entre 1995 e 1996, estreou na Globoplay nessa segunda (5) sem divulgar José Mayer e Regina Duarte em seu cartaz promocional. Ao invés do casal principal Carlos e Helena, a produção optou por trazer Joyce, filha da heroína, vivida por Carla Marins, e o namorado abusivo Caio, papel de Ângelo Paes Leme. Confira uma reação:

globoplay dando aula de como esconder as helenas da regina duarte nas capas das novelas (e botando sempre um casal tóxico no lugar) pic.twitter.com/SRGn8sOwv5 — enri (@noveIero) June 5, 2023







O caso refere-se ao histórico polêmico em que os dois se envolveram. Em 2017, Mayer saiu da Globo após ser acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem Meneguzzi Tonani, nos bastidores da novela A Lei do Amor. Na época, o ator se desculpou. "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", dizia trecho de carta enviada pelo ator.

Já Regina foi secretária da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e costuma compartilhar fake news em suas redes sociais. Além disso, a atriz também já postou conteúdos de teor homofóbico e transfóbico no Instagram, em que fez piada em relação à sigla LGBTQIAP+.





Para refrescar a memória de todos, nessa publicação Regina escreveu que independentemente de ser "LGBTQQICAPF2K+", a pessoa "só tem duas opções" quando se faz necessário cuidados médicos, identificando em seguida os elementos como "o ginecologista e o urologista".

O post, deletado pela ex-Secretária da Cultura, incluiu ainda uma arte que mostrava dois homens abraçados e uma terceira foto, com uma ovelha. Na legenda, ela se perguntava se a publicação poderia "estar sendo desrespeitoso com 'os-as todes do nosso Brasil", replicando em seguida que a intenção era "puramente científica”.

História de Amor, novela de Manoel Carlos, fez grande sucesso na tela da Globo. Agora, o público poderá revisitar a história de Helena (Regina Duarte), que luta para criar a filha, Joyce (Carla Marins), ao mesmo tempo em que enfrenta as consequências de engatar um romance com um homem, o médico Carlos (José Mayer), envolvido com outras duas mulheres.

*Texto de Lívia Carvalho

