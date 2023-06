Reprodução/Instagram Cristian Vanelli tem chamado a atenção no São João da Thay





No São João da Thay, o "homem mais bonito" parece já ter sido eleito: Cristian Vanelli, do BBB 23. O rapaz tem provocado "desmaios coletivos" por onde passa, principalmente quando decide se refrescar na piscina do hotel em que todos estão hospedados. Mulheres e homens não conseguem parar de olhar para a "sunga volumosa" do rapaz, que tem dado show de simpatia no local.







A notícia é essa, caro leitor. Os amigos da coluna que estão em São Luís, no Maranhão, onde acontece o evento organizado por Thaynara OG, disseram que basta Cristian surgir na área da piscina para todo mundo ficar eufórico. Sobretudo pelo fato dele circular só de sunga, mostrando o corpão definido.

Na visita que os famosos fizeram aos Lençois Maranhenses, realizada na segunda-feira (5), ele já tinha deixado o povo embasbacado com sua beleza. E para completar, os relatos de quem está por lá apontam também que Cristian é um dos rapazes mais simpáticos e assediados para fotos e vídeos.

A coluna recebeu alguns materiais aqui de amigos que ficaram hipnotizados com o rapaz, com vídeos feitos à distância, em zoom exagerado, passeando por cada parte do corpo de Cristian. O influenciador Yarley é um dos que se encantaram com o ex-BBB e pediu até para fazer um vídeo dele saindo do mar, como se fosse um participante do De Férias com o Ex.

É isso. Espero ter edificado seu dia com essa notícia de extrema irrelevância e de pura objetificação do corpo do rapaz. Beijos e até a próxima fofoca.