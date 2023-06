Reprodução/Instagram Key Alves tem dado show de antipatia no São João da Thay





Key Alves acaba de entrar para o time de personalidades "desaplaudidas" que estão no São João da Thay. O comportamento da moça, que saiu queimadíssima do BBB 23, tem feito diversos famosos fugirem dela nos eventos que compreendem a programação elaborada por Thaynara OG. E os fotógrafos decidiram sabotá-la e ignorar sua existência na viagem após ela cometer uma série de equívocos e fazer pedidos surreais aos profissionais que não foram contratados por ela.







Para te situar melhor na história, a coluna vai te explicar os detalhes: as duas maiores agências de fotografias que acompanham a rotina de famosos no Brasil viajaram ao evento a convite de Thaynara OG. São estas duas empresas que têm disparado para todos os sites e perfis de fofoca as imagens das personalidades presentes no São João. Eles não foram contratados, estão apenas fazendo a cobertura das festividades e estão a serviço das agências para as quais prestam serviços.

Acontece que Key Alves, no auge de sua falta de noção, começou a atrapalhar o trabalho dos fotógrafos. Ela quis avaliar todos os cliques que fizeram dela para aprovar qual poderia ou não ser enviado à imprensa. Além disso, pediu para que os profissionais enviassem a ela as imagens por WhatsApp, alegando que usaria algumas em suas redes sociais e colocaria os créditos dos profissionais e das agências em que trabalham.

Mas a inimiga de Fred Nicácio (que tem dado show de simpatia no local) não cumpriu com o combinado. Além disso, ela fez transformações exageradas no Photoshop, alterando sua forma física, tirando imperfeições do rosto e até mesmo aumentando o volume de seus lábios. E sequer indicou nas redes sociais o verdadeiro autor das imagens e as empresas que estão realizando o trabalho.

Irritados com a falta de respeito com seus trabalhos, os fotógrafos das agências firmaram um pacto: Key Alves não será mais fotografada por eles em nenhum dos eventos do São João da Thay. Ontem (5), por exemplo, houve um jantar e todos os famosos foram clicados. Quando ela chegou ao local, os profissionais baixaram as câmeras e esperaram ela sair do backdrop para continuar fazendo os registros dos demais convidados.

"Ontem, na hora que ela chegou no evento, ninguém fez fotos dela. Ela ficou super deslocada, porque fizeram fotos de todos os ex-BBBs e ela ficou muito sem graça, e foi fazer fotos com o próprio celular e fazer dancinhas. Aí ela descobriu uma tocha de luz, colocou perto dela pra fazer fotos e publicar algo nas redes sociais", relatou uma das fontes da coluna.



Na programação desta terça-feira (6), haverá dois eventos em que os convidados de Thaynara OG estarão presentes: uma premiere da Disney e um jantar histórico. E o combinado entre os fotógrafos é ignorar a existência de Key Alves. Com isso, a imprensa sequer receberá material da ex-BBB e suas chances de se projetar na mídia irão despencar consideravelmente.



"Ninguém quer fazer nada com a Key. Todo mundo da imprensa tá comentando aqui que ela está se achando demais, que o sucesso subiu na cabeça, se achando a campeã do BBB 23. Tem o temperamento difícil e o povo da imprensa daqui está horrorizado com ela", relatou uma das fontes da coluna que está cobrindo o evento em São Luís, no Maranhão.

A coluna procurou a equipe de Key Alves para falar sobre seu comportamento no São João da Thay, mas como ela viajou sozinha, sem assessores, talvez não tenhamos uma resposta. Fato é que até o fim da viagem, nenhuma agência irá fotografar a moça. E o ranço é tão grande que é capaz dela ser ignorada pelas principais agências de paparazzi em todo e qualquer evento que venha a participar pelos próximos meses...