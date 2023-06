Reprodução/Band Adriane Galisteu participou do Faustão na Band em março deste ano





Após passar anos tentando retornar à TV aberta, atualmente Adriane Galisteu se encontra no meio de um problema considerado bom para qualquer profissional de sua área. Prestes a estrear seu terceiro ano no comando de A Fazenda, ela entrou na lista de "desejos" da Band para substituir Fausto Silva a partir de julho, no horário nobre.







A coluna revelou em primeira mão a lista de nomes levantados pela Band para cumprir a missão, e o de Galisteu estava entre as primeiras opções. E agora ela fala, com exclusividade, sobre a possibilidade de substituir um de seus maiores amigos na TV.

"Eu fico muito feliz, porque de alguma forma, para um profissional ser lembrado é espetacular. Eu fiquei orgulhosa de saber que meu nome está lá, porque é uma forma das pessoas lembrarem do seu trabalho. Então, para mim, é uma honra estar com o nome lá [na Band] e em qualquer lugar, ser lembrada e convidada para participar de qualquer tipo de programa, isso para mim é uma honra, profissionalmente falando", disse a apresentadora.

Nosso encontro ocorreu nos bastidores da gravação do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, no SBT, e aproveitamos para esclarecer um telefone sem fio que acabou gerando ruídos desproporcionais: quando a coluna noticiou o nome de Galisteu, ficou exposto que ela e outros profissionais estavam no radar da Band, mas em nenhum momento foi dito que houve convite ou até mesmo negociações.

"Não fui convidada oficialmente. Estou muito bem na Fazenda. Eu fui lá no camarim abraçar o Fausto, beijar ele. Assim como o Silvio [Santos], o Jô [Soares] e a Hebe [Camargo], são figuras que nunca na vida vão se apagar, nunca na vida a gente vai viver sem eles", enfatizou a apresentadora.

Na lista feita pelos executivos da Band, Galisteu figurava ao lado de Márcio Garcia, que ainda tem vínculo com a Globo, e de Tiago Leifert. Todas as outras opções apontavam para funcionários da casa, como Renata Fan e Joel Datena. Mas o planejamento profissional da apresentadora de A Fazenda para este ano já está bem definido.

"estou fazendo um reality meu, no canal E. Eu não estou no ar agora, mas estou gravando. Então ainda tenho uns meses de férias, vou curtir esse momento. Estou indo para a Tailândia fazer um trabalho com a Pandora. Volto, embarco o Vittorio para uma viagem de três semanas para Londres com a escola, faço uma viagem com meu marido de férias, trago meu filho de volta e depois vou direto pra Itapecerica da Serra e só volto no Natal, porque já sei que [o reality] vai terminar dia 20 de dezembro", afirmou.