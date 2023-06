Reprodução/SBT Silvio Santos não comparece à gravação do especial de 60 anos de seu programa no SBT





O SBT exibe neste domingo (4) o especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, gravado na última terça-feira (30). A coluna esteve no evento e a pergunta que tirou a paz da família e dos porta-vozes da emissora foi a mesma: Silvio Santos está com problemas de saúde? Afinal, diversos boatos circularam na web nos últimos dias e sua ausência na celebração apenas deu margem para mais especulações.







Mas a versão oficial do SBT e da família do dono da emissora é a mesma: ele está ótimo de saúde, mas optou por ficar em casa. Além disso, quem acompanha a carreira de Silvio sabe muito bem que ele detesta receber homenagens, e não gosta de autoadulação.

A coluna chegou a publicar na última terça uma fala de Patricia Abravanel que entrega sua aversão a este tipo de celebração. "Eu acho que você nem gostaria de estar aqui, pai. Mas este programa é para você e por você", disse ela logo no início da gravação do programa.

E de fato Silvio não curtiu muito a ideia. Tanto que quando Patricia o notificou sobre seus planos de fazer um especial comemorando os 60 anos do programa, ela disse que o pai não deu nenhuma resposta e ficou em completo silêncio. "Eu deixei bem claro que era eu aqui. Porque, imagina, se eu chamo e ele fala que não vai fazer nada disso. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não falou nada", disse a apresentadora em conversa com a coluna.

Saúde em questionamento

Na última terça-feira, pouco antes da gravação, uma bomba caiu no SBT: um influenciador publicou em seu perfil que Silvio estava muito mal de saúde e que não estava conseguindo andar. Para piorar, ainda atribuiu como fonte de informação o cabeleireiro Jassa, profissional da confiança do dono do Baú, e que teria exposto isso a quem quisesse ouvir.

"Segundo palavras do Jassa, cabeleireiro e amigo pessoal do apresentador Silvio Santos, o mesmo se encontra um pouco debilitado e mal consegue andar. Portanto, ele não irá comparecer ao evento de 60 anos do seu programa. A informação foi dada por ele, em público, na porta do seu salão, para amigos que estavam esperando que Silvio aparecesse no salão", publicou Rodrigo Leroy em suas redes sociais.

No SBT, a correria foi grande. Assim que a imprensa chegou para a gravação, a notícia já havia proliferado, mas a assessoria da emissora tratou de desmentir e ainda afirmou que ele teve reunião por vídeo com os diretores na manhã daquele dia para tratar de assuntos estratégicos da empresa.

A coluna ainda apurou que parentes de Silvio chegaram a questionar Jassa se ele teria espalhado a fofoca, mas o cabeleireiro desmentiu. E ainda afirmou que não conhecia Rodrigo Leroy, o responsável por ventilar a informação.

Minutos antes da gravação começar, Patricia e Iris Abravanel, mulher de Silvio, trataram de dizer que ele estava ótimo de saúde, mas que tem optado por prolongar seu descanso. Além disso, afirmam que o dono da emissora nunca falou sobre decretar a própria aposentadoria.