Reprodução Filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia





Mais um novo capítulo na disputa de bens de Gugu Liberato (1959-2019). Dessa vez, as gêmeas Marina e Sofia foram à Justiça para contestaram aos laudos dos imóveis do apresentador feitos sob responsabilidade da tia, Aparecida Liberato, que é inventária do espólio. As meninas acreditam que os locais podem ter um valor maior porque foram inspecionados no auge da pandemia de Covid-19, quando o mercado imobiliário estava em baixa.







O pedido de Aparecida Liberato para validar os laudos técnicos sobre as propriedades de maior expressão do espólio foi protocolado na Justiça em 26 de maio. No entanto, cinco dias depois, as gêmeas se recusaram a aceitar tais informações conforme descrito em um documento de seus representantes jurídicos.

De acordo com as meninas, os laudos técnicos devem ser refeitos em outro momento oportuno, já que outros fatores refentes ao processo estão sendo discutidos em outros processos. Por exemplo, como o pedido de reconhecimento de união estável movido pela mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo.

"Portanto, tem-se que as avaliações dos bens de menor extensão e complexidade foram feitas há quase dois anos e em época pandêmica, assim além dos valores estarem desatualizados, ressalta-se também que os laudos representam a realidade econômica da época – totalmente anormal diante da situação que o mundo enfrentava naquele momento -, sem contar que trazem grande prejuízo e desvalorização do próprio patrimônio deixado pelo Espólio", disse parte da justificativa dos advogados das gêmeas.

Marina e Sofia também alegam que outras questões do processo precisam ser resolvidas antes que os laudos técnicos sejam validados, como um recurso especial pedido por Aparecida Liberato para a partilha de bens e três ações de prestação de contas do espólio que ainda foram concluídas.

Vazamento de informações durante audiência

Além deste entrave envolvendo o valor dos bens de Gugu, a imprensa teve acesso a parte dos autos da conversa dos filhos do apresentador sobre o pedido de reconhecimento de união estável de Rose di Matteo em relaçõa ao seu relacionamento com o apresentador.

Marina enviou uma mensagem para João Augusto dizendo que está a favor da mãe nesta disputa porque não quer ser conhecida como "a menina que nasceu de uma barriga de aluguel". As informações foram publicados pela revista VEJA.

Já na reunião presencial, a jovem disse: "Se ela [Rose] for reconhecida como união estável… Também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra tentar também tirar o nosso dinheiro. Não tá certo isso? O gay lá tentou entrar no processo, cê acha que outra pessoa também não ia tentar?", em referência ao pedido de Thiago Salvático, suposto namorado do apresentador na época de sua morte.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.