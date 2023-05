Reprodução/Instagram Adriane Galisteu e Marcio Garcia entram em lista de pretensões da Band para vaga de Faustão





Zeca Camargo está definitivamente fora do novo projeto que irá ser alocado no lugar do Faustão na Band a partir de agosto. A emissora agora corre contra o tempo para buscar substitutos e criou uma lista com nomes que deseja ter em seu horário nobre. E uma dupla apontada para o posto de Fausto Silva é Adriane Galisteu e Marcio Garcia.







A coluna obteve com exclusividade uma lista em que constam os nomes que a direção listou para ter no lugar de Fausto Silva. Para isso, levou-se em consideração uma série de fatores, como a boa reputação, projeção comercial, identificação com a marca e o mais importante: disponibilidade contratual para início imediato.

Mas aí você pode se fazer a seguinte pergunta: a Adriane Galisteu não é funcionária da Record? A resposta é "sim", e também é "não". O acordo da apresentadora com a emissora de Edir Macedo é por obra, ou seja, ela só está ocupada quando os realities que apresenta estão em exibição. Como A Fazenda 15 estreará somente em setembro, seu status atual é "livre".

Outra coisa importante nesta história: Galisteu entrou na lista por sugestão do próprio Fausto Silva, que é amigo de longa data da apresentadora e foi o responsável por levá-la à Globo para o Dança dos Famosos, em 2017, quando ela já acumulava anos fora da TV aberta. Foi desta participação no reality que surgiu o papel na novela O Tempo Não Para (2018-2019).

A situação de Marcio Garcia também tem suas particularidades. Ele tem contrato fixo com a Globo até agosto de 2024, mas já manifestou à emissora seu interesse pela rescisão antecipada. A Band, ciente disso, o colocou em seu radar e deve convidá-lo em breve para uma conversa.

Mais nomes



Como já foi antecipado pelo colunista Ricardo Feltrin, Tiago Leifert também ouviu uma proposta da Band, mas recusou a oferta. Diante deste cenário delicado em definir os novos ocupantes de seu horário nobre, a emissora também começou a pensar em soluções caseiras.

De seu casting, como dito ontem aqui na coluna, surgiu o nome de Glenda Kozlowski, que atualmente comanda o Show do Esporte, aos domingos. Zeca Camargo também foi aventado, mas ele não quer assumir a empreitada.

Outros funcionários da casa também entram na lista de possibilidades da Band para o horário nobre de Faustão, como Renata Fan e Joel Datena. Mas os impasses com estes dois nomes é que ambos atualmente têm programas diários e também precisariam de substitutos.

No caso do filho de Datena não seria tão difícil, já que há bons nomes no Jornalismo capazes de substituí-lo à altura no comando do Bora Brasil. Mas para a vaga de Renata, que comanda o Jogo Aberto no horário do almoço, seria mais delicado. Ela tem uma audiência cativa, expressiva e ótimo faturamento comercial. Encontrar outro nome que consiga manter o padrão da atração será um desafio.

Dias contados

Fausto Silva está de saída da Band. Ele havia anunciado que estaria no ar até 31 de maio, mas tem ido à emissora somente para gravar as ações comerciais. Atualmente, o Faustão na Band está sob o comando de João Guilherme e Anne Lottermann.