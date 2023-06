Pornô, cuspe e bambu: 7 pérolas dos 60 anos do Programa Silvio Santos

Luciano Huck no SBT? De jeito nenhum!

Um dos momentos mais divertidos foi quando Daniela Beyruti, a nova vice-presidente do SBT, reviveu a brincadeira do foguete, um dos quadros do Domingo no Parque. Quando tinha quatro anos, a executiva participou da atração e travou no palco. Mas agora, mais de 40 anos depois de sua passagem pela atração, ela se enfiou no foguete, colocou fone de ouvido e respondeu a diversas perguntas de Patricia sem saber o que era dito. Em uma delas, a apresentadora quis saber se ela trocaria Celso Portiolli por Luciano Huck. E a executiva respondeu com um sonoro "não", arrancando risos da plateia. É importante frisar que ela não fazia ideia do que estava sendo perguntado.