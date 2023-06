Reprodução/ Podcast Tagarelando Dudu Camargo está com os dias contados no SBT





Você leu primeiramente aqui na coluna, no final de abril, que Dudu Camargo está com os dias contados no SBT . A direção de Jornalismo encomendou sua demissão e somente Silvio Santos poderá reverter. Ciente dessa informação, o apresentador tem ido com frequência religiosa ao salão do cabeleireiro Jassa, com o objetivo de encontrar o dono da emissora e implorar por uma nova chance. Mas tem dado com a cara na porta e chegou a ser convidado por um funcionário do estabelecimento a se retirar do local.







Fontes da coluna relataram que Dudu foi ao mínimo três vezes ao salão de Jassa desde que soube do retorno de Silvio Santos ao Brasil. Porém, o dono do SBT só teve um encontro com seu fiel cabeleireiro, e em vez de ir até o estabelecimento, optou por chamá-lo à sua mansão. Na época, muito se especulou sobre o retorno do apresentador ao comando de seu programa. Mas tudo não passou de um alarme falso.

Dudu sabe bem os dias da semana e horários que Silvio costuma ir ao Jassa para cuidar de suas madeixas. Aliás, foi dessa maneira que ele conheceu o apresentador e conquistou sua simpatia. De tanto ir ao local para abordar o dono do SBT e pedir emprego, veio a ideia de colocá-lo para comandar o Primeiro Impacto no Dia das Crianças de 2016. E nunca mais saiu de lá.

Agora, o "inimigo do Jornalismo" do SBT tem apelado para o mesmo artifício que usou antes de se tornar famoso, com o objetivo de convencer Silvio Santos a não demiti-lo. Mas a insistência do apresentador em suas idas ao salão tem sido frustrante.

A coluna soube que um funcionário do salão de Jassa chegou a pedir para que ele saísse do local, tendo em vista que não estava indo ali para usufruir dos serviços, e procurasse outros meios de ter contato com Silvio Santos e resolver suas questões profissionais.

Outro fator que soubemos é que Dudu recebeu uma ordem expressa de não aparecer no setor de Jornalismo do SBT neste período de férias. Ele foi obrigado pelo RH a se afastar por 60 dias do trabalho e a chefia pediu para que ele ficasse afastado para não interferir, direta ou indiretamente, na condução do Primeiro Impacto.

A situação de Dudu no SBT nunca esteve tão problemática como agora. Nas duas vezes anteriores, quando a direção de Jornalismo pediu sua demissão, Silvio Santos ainda estava ativo na emissora e gravando seu programa frequentemente. Agora, o patrão deixou tudo praticamente sob o comando de suas filhas. E sem a proteção do todo-poderoso, o apresentador não sabe mais o que fazer para se salvar.