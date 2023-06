Reprodução/Instagram Jeff Machado revela à família que caiu em um golpe













Jeff Machado, morto pelo principal suspeito Bruno de Souza Rodrigues, chegou a denunciar à família que foi vítima de um golpe. Isso porque o ex-assistente de produção prometeu ao artista um papel em uma novela sob o pagamento de uma quantia em dinheiro. Dias antes do crime, em áudios, o ator reclamou de sua situação financeira e da falta de oportunidades no meio artístico.





"Estou preocupado, estou chateado, estou envelhecendo, não tenho vontade de fazer nada. Só ir para a academia, almoçar e voltar para casa", disse nos registros divulgados pelo Domingo Espetacular, exibido nesse domingo (4) pela Record.

"Tenho que vender minha casa. Eu ia morar no Recreio [bairro do Rio de Janeiro], ir para a academia a pé e parar de gastar três tanques de combustível por mês. É um dinheiro jogado fora e eu detesto dirigir", prosseguiu.

Para a mãe, Maria das Dores, Jeff reclamou das falsas promessas de Bruno sobre um trabalho na TV. Na ocasião, Rodrigues havia marcado e adiado datas para uma suposta reunião do ator com funcionários de uma emissora.

"Minha reunião é terça-feira, dia 17. Ele não confirmou, não pegou a placa do meu carro para eu entrar, nada. Ou seja, provavelmente não vai ser dia 17. Vou passar um aniversário de m*rda, de novo. Estou pensando em dar um gelo no Bruno, estou bem chateado", comentou.

A frustração de Machado diz respeito ao pagamento de R$ 30 mil a Rodrigues pela escalação. Foragido, o suspeito deu uma entrevista a Roberto Cabrini e negou ter premeditado o crime. Bruno insistiu na versão em que culpa um homem chamado Marcelo pela morte do ator. "Não matei o Jeff e nem mataria. Nem ele nem outra pessoa, em hipótese alguma", alegou.

Suspeito revela detalhes do assassinato brutal

Jeff Machado desapareceu em janeiro deste ano e foi encontrado apenas no fim de maio. Os advogados de Rodrigues afirmam que o ator foi assassinado após transmitir o vírus HIV para um homem chamado Marcelo, com quem teria gravado conteúdos para um site adulto. E disseram ainda que Bruno apenas ajudou a enterrar o corpo do ator.



Jeander Vinícius da Silva Braga, garoto de programa preso nessa sexta (2), teria participado das gravações do conteúdo e contou que dopou a vítima. Já Rodrigues teria matado Jeff com um fio de telefone.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho