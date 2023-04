Reprodução/Youtube Dudu Camargo está de férias do SBT e sua demissão volta a ser articulada pela chefia do Jornalismo





A direção de Jornalismo do SBT quer aproveitar a chegada de Daniela Beyrut à vice-presidência da emissora para eliminar de vez Dudu Camargo do departamento. Pela terceira vez, um pedido de desligamento foi encaminhado ao RH e à alta cúpula da casa, alegando que o pupilo de Silvio Santos não é comprometido com o trabalho e causa inúmeros problemas nos bastidores do Primeiro Impacto.







Até hoje, a demissão de Dudu nunca foi consumada por conta do próprio Silvio Santos, que barrou todos os pedidos da direção e fez o Jornalismo engolir a seco a permanência do rapaz --que sempre faz apelos ao dono da emissora quando percebe que está na corda bamba ou próximo de renovar seu contrato.

A coluna conversou com diversas pessoas dentro do SBT, a maior parte delas ligadas ao Jornalismo, e descobriu que Dudu é avaliado internamente por seus superiores como um profissional irresponsável. Ele chega atrasado quase todos os dias, e muitas vezes pisa na emissora faltando apenas dez minutos para o início do telejornal.

Ele não participa de reuniões de pauta, não colabora com a condução de nenhuma apuração e tampouco traz ideias de reportagens, séries ou produções exclusivas para o Primeiro Impacto. Dudu apenas entra no estúdio, lê as chamadas das notícias que são colocadas no teleprompter, faz uns gracejos no ar e desaparece da emissora no minuto seguinte à passagem de bastão para Darlisson Dutra.

Pesa contra ele também o fato de não haver uma pessoa sequer dentro do Jornalismo que goste de trabalhar ao seu lado. Dudu não é querido por ninguém em seu departamento, tem uma rixa de longa data com Marcão do Povo e coleciona desafetos dentro do SBT. Nunca é convidado para nenhum happy hour, para almoçar com a equipe ou para eventos externos de confraternização entre os funcionários.

Dudu Camargo ficará em torno de 60 dias afastado do Primeiro Impacto por conta de suas férias acumuladas. O RH impôs a ele a obrigação de cumprir o período de descanso fora da emissora, por conta da legislação trabalhista. Há algumas semanas ele vem sendo substituído por Felipe Malta, âncora de Brasília, que tem entregado índices iguais e até melhores que o titular.



Com sua ausência da emissora, a direção tem aproveitado para articular novamente sua saída, já que seu contrato está em vias de chegar ao fim. Outro fator que tem encorajado os chefes de Dudu a insistirem em sua saída é a ausência de Silvio Santos no SBT.

Como o apresentador sempre aproveitou seu acesso ao patrão para apelar pela renovação do acordo, mesmo causando inúmeros problemas nos bastidores, a não ida de Silvio à emissora pode colaborar para os planos do Jornalismo em retirá-lo do Primeiro Impacto em definitivo.

Resumindo: Dudu Camargo está com os dias contados no SBT. Ninguém na emissora faz mais questão de tê-lo por lá. A única pessoa que pode mudar o curso do planejamento que está traçado é Silvio Santos.