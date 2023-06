Divulgação Lana del Rey em show do Festival MITA, em São Paulo





Lana Del Rey cantou neste sábado (3) em São Paulo no Festival MITA e, apesar de ser bastante amada pelos fãs, seu show deixou a desejar pela estrutura e organização. O evento aconteceu no centro histórico da cidade, no Vale do Anhangabaú.





Como de praxe, os valores de bebidas e comidas estavam inflacionados. Para piorar, todo espectador deveria usar um cartão pré-pago para usá-lo nos pontos de vendas, como bares e food trucks.

O problema? A única forma de consumir algo no festival era de adquirir a solução “cashless” que custava sete reais. Ou seja, além do preço exorbitante para comer e beber, você era obrigado a pagar pela única solução que te possibilitava consumir algo.

Porém, o evento mostrou-se realmente desorganizado quando Lana subiu ao palco por volta das 21h, com exatos meia hora de atraso, e fez uma lista de músicas com hits de sua carreira de mais de 10 anos. Quem não comprou o ingresso da pista premium (sim, em um festival) de cerca de R$ 1 mil pouco aproveitou da estadia da norte—americana em terras paulistanas.

A localização plana do Vale do Anhangabaú deixou a desejar, pois, pouco se dava pra ver do palco e até dos telões na pista comum. Ou seja, era mais fácil assistir as perfomances de Lana pelos celulares das pessoas que estavam mais a frente do que propriamente tentar se esgueirar nas pontas dos pés para ver um trechinho das luzes superiores do palco.

Outro fator que desanimou os espectadores foi o controle do som do show. Atração anterior do palco principal, as músicas do DJ Flume invadiram aos ouvidos de todos, enquanto as canções de Lana del Rey mal chegavam a todos . No começo da apresentação, inclusive, parte do público entoou o coro de “aumenta o som”. Mesmo assim, o resultado foi pífio.

Lana merecia ser atendida com mais carinho pelo Festival Mita. Com 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a cantora deveria desfrutar de uma estrutura muito melhor de um evento que pecou demais em não saber de sua grandeza e descontou nos seus fãs, que não tinham a possibilidade de vê-la de perto desde 2018, na edição do Lollapalooza São Paulo.

Um conselho para os fãs? Esperar que Lana resolva fazer show solo no Brasil, pois esperar que um festival chamado Music is The Answer faça seu trabalho de acordo com seu slogan é um pouco demais.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.