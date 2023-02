Divulgação Mara Maravilha foi desligada do SBT





Mara Maravilha tem feito de tudo para esconder que foi demitida do SBT. A apresentadora esteve na sede da emissora na última quinta-feira (2) e foi comunicada que seu contrato não seria renovado. Obviamente, ela não ficou feliz e saiu de lá sem fazer um Story sequer em seu Instagram. E agora tem feito um jogo com os jornalistas para manter o mistério em torno de seu desligamento.







Na quinta, assim que pisou no SBT, a coluna tomou conhecimento. E os detalhes da passagem relâmpago da apresentadora pela emissora chamaram a atenção de nossas fontes. Mara sempre foi com seu próprio carro e estacionou na vaga que era exclusiva dela. Mas desta vez, foi levada por um motorista da empresa de Silvio Santos.

Outro detalhe que destoou é que Mara não fez nenhuma publicação nas redes sociais. Ela sempre filmou cada etapa de sua passagem pela emissora: a chegada, o caminho pelos corredores, camarim, maquiagem, figurino, o encontro com os amigos e funcionários do SBT, os bastidores das gravações... Mas desta vez não houve nenhum registro na web.



Na quinta-feira mesmo, este colunista que vos escreve procurou o SBT para saber se Mara havia ido à emissora para ser comunicada da não renovação de seu contrato. Mas, na ocasião, a assessoria de imprensa disse não ter conhecimento nenhum sobre o caso.



Eis que minha amiga Danielle Amorim, repórter do site NaTelinha, publica uma matéria no sábado (4) dizendo que Mara e SBT estava fazendo jogo de "empurra-empurra" com a imprensa sobre o assunto demissão. A assessoria da emissora pediu para tratar do tema com a equipe da apresentadora. E os porta-vozes da pupila de Silvio Santos pediam para os jornalistas procurarem o SBT.

Diante da situação, a coluna voltou a procurar o SBT, que novamente não se posicionou sobre a demissão de Mara. O assessor pessoal da apresentadora também foi procurado por nós, mas disse que este assunto era para ser tratado diretamente com a empresa de Silvio Santos.



Fato é que Mara foi demitida. Mas ela não quer que isso seja noticiado desta forma. Tanto que resolveu agendar uma live em seu canal no YouTube para contar sua versão sobre o desligamento da emissora.

Assim como aconteceu recentemente com Nadja Haddad, Mara entrou no esquema de contrato por obra. A diferença é que a apresentadora do Bake Off Brasil tem projetos em vista na casa. Já a cantora gospel não tem nada em seu horizonte.

Na verdade, ela ficou sete meses na geladeira, sem trabalhar, desde que Silvio Santos entregou de vez o comando de seu programa dominical para sua filha, Patricia Abravanel, que fez uma reformulação completa no quadro Jogo dos Pontinhos, do qual Mara era titular.

Em dezembro, a coluna também já havia avisado que o contrato de Mara perigava não ser renovado em 2023. Ela ficou de fora da vinheta de fim de ano da emissora, não apresentou nenhum projeto para se realocar na casa, e a casa também não encontrou nenhum posto para posicioná-la.

Mara foi recontratada pelo SBT em 2016, logo após sua passagem marcante por A Fazenda. A decisão de Silvio em efetivá-la se deu após perceber que a audiência do Fofocando (antigo nome do Fofocalizando) era melhor do que quando Leão Lobo e Mamma Bruschetta apresentavam sozinhos. Ela perdeu o posto em 2020, após uma sequência de brigas com os antigos integrantes da atração.

A coluna, como sempre, está com o espaço aberto para Mara Maravilha se posicionar quando quiser. Assim como o SBT.