Reprodução Flávio José reclamou de corte em festa de São João e internautas acreditam em previlégio a Gusttavo Lima





Veterano da música nordestina, Flávio José revelou ter passado por uma saia justa pouco antes de entrar no palco da festa de São João, que aconteceu nesta sexta-feira (5) em Campina Grande, na Paraíba. Ele contou para os fãs que tinha planejado um show de 1h30, mas foi informado pela produção que sua apresentação deveria ser cortada em vinte minutos. Depois dele, Gusttavo Lima subiu ao palco e os internautas culparam o sertanejo pelo descaso da organização.





"Eu me sinto na obrigação de comunicar a vocês que, ao chegar aqui, disseram que eu só poderia cantar uma hora e dez. Então, se tiverem uma música que vocês estão pensando em ouvir e não vão, a culpa não é minha", começou o artista em parte do seu show no festival, em um trecho que viralizou nas redes sociais na manhã deste sábado (3).

"Eu não tenho nenhum show para sair correndo pra fazer. Não foi ideia minha, entendeu?", continuou Flávo José. Ele finaliza seu discurso dizendo que tais práticas são comuns com os cantores que são da região:

"Infelizmente são essas coisas de os artistas nordestinos sofrem, precisa cantar uma hora e meia, não, uma hora tá bom. Vamos nos virar 30 para ver se a gente atende a vocês aí", prometeu ele.

Internautas culpam Gusttavo Lima pelo descaso

Apesar de Flávio José não ter citado nomes em seu desabafo, internautas e fãs presentes no show acreditaram que o veterano se referia a equipe de Gusttavo Lima. O sertanejo fechou a noite de apresentações desta sexta-feira no São João de Campina Grande.

"Flávio José, um dos maiores artistas paraibanos que em cada letra há uma história e muito amor naquele forró pé de serra, teve seu tempo de show reduzido pra aumentar o de Gustavo Lima... Dizer que é lamentável é muito pouco pra o que eu senti agora", disse uma internatuta, no Twitter.

"Diminuíram o tempo de Flávio José em dia de Gustavo Lima (que só vem no Nordeste levar nosso dinheiro). O Maior João do Mundo vai tirando o oxigênio da cultura nordestina, que vem sobrevivendo na UTI em pleno PP. Parabéns aos envolvidos!", reclamou outro.

"Agora, neste instante, soube que os organizadores do São João de Campina Grande, desprestigiaram o maior cantor de forró, o grande Flávio José, para prestigiar um bolsominion de calça apertada Gustavo Lima. Uma vergonha para o nordeste", acrescentou outro perfil, na mesma rede social.

Confira o vídeo de desabafo de Flávio José:

Flávio José comunicou ao público presente no Parque do Povo que teve seu tempo de show reduzido. #OMaiorSaoJoaodoMundo



🎬 Sua Música pic.twitter.com/tyB4J4ei6R — Rafael Costa (@rafacostapb) June 3, 2023









*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.