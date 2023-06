Reprodução/Globo Ator de Mulheres Apaixonadas afirmou que foi apenas uma brincadeira

Em 2003, Victor Cugula e Bruna Marquezine dividiram as telas da Globo ao atuarem em Mulheres Apaixonadas. Mesmo após anos longe da TV, o ator publicou um print de sua conversa com a atriz no Instagram, a chamando para fazer uma confraternização, mas não recebeu uma resposta de Bruna.





Na época, ele interpretou Lucas, o irmão de Salete (Bruna Marquezine) e filho de Léo (Tony Ramos). Atualmente, o ator tem 27 anos e trabalha em uma confeitaria na Baixada Fluminense, e divide as responsabilidades da empresa da família com seu irmão mais velho.



Após o sucesso de Mulheres Apaixonadas, o ator atuou em Começar de Novo e Alma Gêmea, e algumas peças de teatro, mas optou por continuar trabalhando fora dos holofotes.

Ainda assim, Victor ganhou destaque nesta semana ao publicar sua conversa com a atriz. Mesmo que grande parte dos internautas tenham levado na brincadeira, outros criticaram a atitude de Bruna em não responder o antigo colega de set.

Já o ator se explicou sobre o ocorrido, deixando claro que não queria expor Bruna e que era apenas uma brincadeira entre amigos. Com toda repercussão, Victor se retratou, pois sempre o questionavam sobre o contato e relação que mantinham.

"Era piada total! Nunca imaginei que ia ter essa proporção toda, foi um negócio muito rápido. Quando saí do treino, que olhei aquilo, falei: 'Caraca, que isso!' Foi uma piada que costumo fazer com a galera, com os meus amigos. Porque a galera me pergunta: 'Mas aí, troca alguma ideia com a Bruna, ela ainda fala contigo?' e aí mostro. Era uma piada. Qual a chance dela aparecer no churrasco do China? O China era meu professor de boxe", explicou.





"Não foi de forma alguma pra expor a Bruna Marquezine, porque tô vendo que teve uma galera que fez isso de uma forma meio distorcida. Tipo, 'Victor Cugula expõe conversa com Bruna.' Não foi com esse intuito de colocar como pessoa antipática. Foi só uma piada", completou.

Mesmo com os internautas adorando a possível interação entre os atores, outros criticaram a atitude de Victor, que até o momento ganhou mais de 6 mil seguidores com toda a repercussão.

"Teve gente que veio me xingar, tomei hate gratuito. Me senti um pouco cancelado. Mas recebi algumas mensagens de carinho e muita gente veio por curiosidade para ver como estou. Tem muita gente falando: 'A Bruna não te respondeu, mas respondo.' A galera tá criativa", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko