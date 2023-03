Reprodução/O Globo Alexandre Frota relatou detalhes dos bastidores da Globo









Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o ex-ator de novelas e filmes adultos Alexandre Frota recordou que, em determinado dia, conseguiu convencer a equipe técnica do folhetim Livre Para Voar (1984), gravado em Poços de Caldas, Minas Gerais, para passar uma noite em um prostíbulo.





"Eu convenci toda a equipe técnica da Globo a entrar no ônibus, convenci o motorista e a gente foi pro puteiro. Foi todo mundo. E aí tinha gravação 7h da manhã, nós chegamos às 6h, todo mundo louco", recordou o ex-ator de 59 anos.

Além de Livre Para Voar, escrita para o horário das 18h, o galã das novelas da época trabalhou em grandes produções da emissora carioca como Roque Santeiro (1985), Sassaricando (1987) e Top Model (1989).

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho