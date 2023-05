Foto: Reprodução/Instagram Família de Gugu Liberato posou junto em foto nas redes sociais





Marina e Sofia, filhas do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), deram mais detalhes sobre a relação que tinham com o comunicador e como está o convívio com o irmão mais velho, João Augusto, após terem se tornado rivais no tribunal. As jovens foram entrevistadas pela coluna de Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, durante a curta estadia no Brasil para acompanharem a audiência de reconhecimento de união estável entre o ex-SBT e a mãe, Rose Miriam di Matteo.





"Ele sempre foi presente e nunca quis que nós nos sentíssemos forçadas a ser famosas também. É uma escolha nossa. Ele sempre quis que a gente vivesse uma vida normal. Até por isso que a gente foi morar nos Estados Unidos", comentou Marina. Gugu e família se mudaram para o continente norte-americano quando as meninas tinham 8 anos de idade.

As gêmeas também afirmaram que o apresentador era rigoroso e sempre fazia-se presente na rotina da família quando estava nos Estados Unidos. "Nós tínhamos uns 14 anos. Meu pai falou: 'Vamos todo mundo assistir ao campeonato do João? Viajamos para a Disney, e a gente ficava horas lá, debaixo do sol, vendo os jogos", falou Sofia.

No entanto, as meninas lembram que o pai pouco falava sua carreira . "Ele falava menos sobre isso, mas o que ele dizia era que começou do zero e que foi muito difícil. E que teve de trabalhar muito. Ele falava que a gente tinha

que ir para a faculdade, batalhar para conseguir as nossas coisas também", acrescentou Sofia.

Tanto que Marina, estudante de audiovisual em uma universidade na Califórnia, tem vontade de fazer um documentário sobre Gugu. "Eu não sei a história dele inteira em

detalhes e iria me aprofundar nisso", afirmou.

Climão com o irmão mais velho, João Augusto

Atualmente, Marina, Sofia e João Augusto estão em lugares distintos em uma disputa no tribunal: enquanto as meninas estão a favor da mãe em relação ao reconhecimento de união estável com o apresentador, o rapaz se opõe.

No entanto, mesmo com a discordância, as meninas afirmam que ainda conversam com o irmão sem mencionarem a situação atual. Eles tem um grupo no Whatsapp como um espaço livre em que falam sobre coisas triviais. "A gente fala sobre filmes, sobre a vida", reforçou Marina.

A relação dos três só não é mais próxima por questões geográficas: enquanto as gêmeas vivem na Califórnia, João Augusto está na Flórida.

*Texto de Daniele Amorim

