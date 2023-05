Reprodução Kaique ficou desconfortável com pergunta sobre Juliette





Apontado como o novo romance de Juliette, Kaique Cerveny ficou desconfortável quando foi perguntado sobre a campeã do BBB 21 em uma entrevista. O rapaz participava da Crossfit Copa Sur 2023 quando foi indagado por uma jornalista sobre seu verdadeiro status de relacionamento com a cantora, mas tentou se esquivar da pergunta sem dar qualquer pista.





"E a Juliette?", perguntou a repórter no meio da entrevista. "Vamos falar de crossfit", disparou ele. O vídeo do trecho da conversa viralizou nas redes sociais e alguns fãs da cantora ficaram impressionados com o físico do atleta. "Nossa senhora, Juliette tá muito bem servida, viu?", disse um perfil no Twitter.

Kaique tem 24 anos e foi visto com Juliette pela primeira vez como convidado do aniversário da apresentadora Ana Clara. O novo casal também curtiu um show de Chico César e Geraldo Azevedo e Marina Sena, no Rio de Janeiro.

No entanto, dias depois dos registros, Juliette foi sozinha ao casamento da amiga Camila de Luccas e brincou ao dizer que "vidas solteiras importam" ao posar ao lado de uma foto repleta de casais. Porém, a influencer Thaynara OG, fez questão de desmentir a "cara de pau" da cantora.

"Vou frequentar os clubes de luta que a Juliette frequenta pra ver se desenrola. A Ju pagou de vela aqui comigo, mas vou pra essa tua academia de judô, viu? Vou pro teu crossfit. Tá pagando de vela aqui, ta se passando", revelou Thaynara.

Confira o momento:

