De volta aos palcos com a comemoração de 20 anos do seu primeiro álbum, Pitty abriu detalhes sobre sua vida pessoal em uma entrevista. A cantora, que é casada com o baterista Dani Weskler, também é mãe de Madalena, de seis anos. No entanto, a menina pouco aparece nas redes sociais por uma preocupação da artista.





"Eu gosto de protegê-la. Acho que ela tem direito à imagem dela. Ela tem direito às vivências e experiências dela. Quando ela tiver idade para resolver, ela vai escolher. Acho que eu seria injusta se invadisse a privacidade dela. Ela é um indivíduo. Claro que tiramos fotos, mas só para a gente, a nossa família", explicou Pitty, em entrevista ao Gshow.

A cantora também falou como é sua rotina ao lado da menina , já que tanto ela como Daniel são músicos e precisam viajar pelo país durante a maratona de shows. "Engraçado. Com pai e mãe na estrada, quem fica com a criança? A gente mesmo! Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer com vovó, rede de apoio. Ela se amarra em cair na estrada. Quando dá, a gente leva. Ela sabe, entende e curte", contou.

Pitty também assegura que Madalena já está acostumada com a vida da família: "Essa é a profissão dos pais dela. Como pais médicos que têm que sair de madrugada, da festa de aniversário do filho para atender um paciente, cada profissão tem a sua particularidade, o nosso ofício, sem nenhum glamour, é esse. Passo sempre isso para ela. É uma profissão como qualquer outra", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.