Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer se casaram nesta terça-feira (21)





À espera da primeira filha, Elizer e Viih Tube se casaram nesta terça-feira (21) em uma cerimônia intimista no apartamento da influencer digital. No entanto, logo após a assinatura do documento, o designer fez uma revelação curiosa nas redes sociais: a atriz não tomou banho antes de oficializar o compromisso.





"Acabei de descobrir que dona Viih Tube casou comigo sem tomar banho", disse ele, em uma sequência nos Stories. "Vou tomar banho agora. O dia foi corrido. Eu passei perfume", mencionou a loira, sem aparecer no vídeo.

"Amor, começou o casamento já? Sem tomar banho?", brincou Eliezer. "Mas é rotina", justificou Viih Tube.

Elizer e Viih Tube revelam planos após chegada de Lua

Na reta final da gestação, a empresária tem planos de dar à luz no parto normal. No entanto, para isso acontecer, a menina precisa virar de posição.

"Ela ainda está sentada, não virou, mas tem bebê que vira na hora de parir, se Deus quiser, ela vai virar. Se não conseguir, e tiver que ser cesárea, não tem problema também. Quero que meu parto seja com muita segurança, amor e leveza", acrescentou a loira, em entrevista à revista Glamour.

No pós-parto, Viih Tube também sabe o que fazer com a placenta: eternizá-la como forma de arte. "No meu caso a única coisa que vou fazer é o carimbo da placenta. Um desenho que uma artista faz pra você como se fosse a árvore da vida. Vai ter também o pezinho da Lua do lado carimbado", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim