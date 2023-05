Reprodução/Instagram Thalita Oliveira foi demitida da Record em abril, após 14 anos na emissora





Um mês após ser demitida da Record, onde trabalhou por 14 anos , Thalita Oliveira abriu um processo trabalhista milionário contra a emissora de Edir Macedo, no qual ela alega ter sido vítima de assédio moral por parte da chefia de Jornalismo. E a coluna acabou de descobrir um apelido maldoso que seus superiores usavam para se referir a ela nos bastidores: Barbie.







Embora a boneca loira seja uma das mais vendidas no mundo inteiro e há quem considere a comparação como algo positivo, o apelido empregado a Thalita tinha uma conotação pejorativa. A coluna conversou com ex-colegas de trabalho da jornalista, que se incomodavam com a maneira como alguns diretores a ofendiam pelas costas e que revelaram a maneira jocosa que se referiam à profissional, que foi âncora durante anos do Domingo Espetacular.

No processo que move contra a Record, Thalita diz que foi humilhada por seus superiores e pede uma indenização de quase R$ 2,5 milhões, ela diz que sua vida na emissora começou a ruir após a chegada de Antônio Guerreiro à vice-presidência do Jornalismo, a quem acusa de perseguição por ter sido promovida pelo antecessor, Douglas Tavolaro, a postos de prestígio nos noticiários da casa.

Além disso, Thalita relata que se sentiu humilhada, coagida, perseguida e não foi respeitada como mulher enquanto se dedicava à emissora em tantos anos. No processo, a jornalista ressalta que não tiveram respeito por sua gravidez e problemas graves de saúde.

Após ser tirada do Domingo Espetacular, a apresentadora foi realocada no Fala Brasil. De âncora titular, foi rebaixada a platonista de fim de semana. No final do ano passado, perdeu o espaço na TV aberta e foi transferida para a Record News, onde ficou somente até 31 de janeiro deste ano, sendo tirada do ar e colocada na geladeira para cumprir o fim de seu contrato fora do ar.

Thalita escapou de demissão no passado

Em março de 2021, Thalita foi demitida da Record na mesma época em Carla Cecato havia sido desligada. As duas jornalistas estavam na bancada do Fala Brasil.

Após ter sido desligada, a apresentadora se despediu dos demais colegas de trabalho aos prantos e foi ao departamento de Recursos Humanos. Lá, ela informou que faria uma cirurgia nasal na semana seguinte e, por isso, ficaria de atestado médico nos próximos dias caso continuasse na empresa.

Assim, o departamento não autorizou o desligamento da funcionária por conta do seu problema médico e uma representante do setor chegou a ter uma conversa com a direção da emissora que subiu do tom. Thalita conseguiu reverter a demissão e seguiu trabalhando na casa. Mas desta vez não houve escapatória.