Reprodução|Instagram Record demite ex-âncora do Fala Brasil





A Record demitiu nesta segunda-feira (10) a ex-âncora do Fala Brasil e do Domingo Espetacular, Thalita Oliveira. Contratada pela emissora desde 2009, ela havia sido escondida na geladeira pela direção do Jornalismo, que esperava o fim de seu contrato para demiti-la. A apresentadora confirmou o desligamento da empresa nas redes sociais.









"Agora estou livre para novos desafios da vida. Espero que vocês continuem nesse espaço de convivência pra gente crescer e compartilhar mais. Tem muita coisa boa pela frente e quero dividir com vocês!", escreveu ela em seu perfil no Instagram.





Em janeiro deste ano, Thalita deixou o comando do Fala Brasil e passou a apresentar o Jornal da Record News, mas ficou pouquíssimo tempo na nova função, até ser retirada misteriosamente do ar, sem saber qual seria seu destino.

Mas a coluna já havia antecipado em março de 2023 que a jornalista seria demitida. E antecipou que seu sumiço da bancada se tratava de uma "geladeira" imposta pela chefia, que não teve mais interesse em mantê-la em seu time de apresentadores.

Thalita escapou de demissão no passado

Em março de 2021, Thalita foi demitida da Record na mesma época em Carla Cecato havia sido desligada. As duas jornalistas estavam na bancada do Fala Brasil.

Após ter sido desligada, a apresentadora se despediu dos demais colegas de trabalho aos prantos e foi ao departamento de Recursos Humanos. Lá, ela informou que faria uma cirurgia nasal na semana seguinte e, por isso, ficaria de atestado médico nos próximos dias caso continuasse na empresa.

Assim, o departamento não autorizou o desligamento da funcionária por conta do seu problema médico e uma representante do setor chegou a ter uma conversa com a direção da emissora que subiu do tom. Thalita conseguiu reverter a demissão e seguiu trabalhando na casa. Mas desta vez não houve escapatória.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko