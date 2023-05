Paloma Duarte

A filha da atriz Débora Duarte moveu uma ação contra a Record solicitando a anulação de seu contrato de Pessoa Jurídica. A atriz pediu a anotação do vínculo trabalhista em sua carteira de trabalho. Mesmo recorrendo à Justiça, Paloma sofreu ao ser condenada com um pagamento de multa de R$ 2 mil a Record, após a 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro afirmar que suas reclamações eram improcedentes.