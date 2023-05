Divulgação/TV Globo Cena de beijo lésbico entre Camila Alves e Amanda Mittz em Todas as Flores





A saga de João Emanuel Carneiro, Todas as Flores, exibe seus últimos capítulos nesta semana com um beijaço lésbico de tirar o fôlego entre Gabriela (Camila Alves) e Laura (Amanda Mittz). O ato vai na contramão do que aconteceu em Vai na Fé e na série Aruanas na Globo, onde as cenas de beijos entre mulheres foram vetadas ou reduzidas das tramas.







A sequência não consta no texto do capítulo 79, que foi entregue ao elenco. O cuidado revela o trabalho nos bastidores com deficientes visuais que compõem a produção, como é o caso de Camila Alves.

O drama do casal homoafetivo envolve Gabriela, personagem relutante em mudar sua maneira de se relacionar mesmo estando apaixonada, e a funcionária da Rhodes, defensora do amor livre. Porém, como um final feliz, a perfumista mostra que aprendeu que é possível se abrir para viver um relacionamento monogâmico.



Para a reconciliação, elas recebem a ajuda de um cupido: Márcio (Cleber Tolini). Na trama, o homem tinha um romance com Gabriela, mas eles tomaram rumos diferentes pois o homem não aceitava ter um relacionamento aberto, como ela desejava.

Antes, enciumado com o envolvimento de Gabriela e Laura, o perfumista sabe que as duas romperam e sofrem afastadas uma da outra, então, o homem marca um encontro entre as duas no mesmo restaurante onde ficaram juntas pela primeira vez. E é quando Gabriela se declara:

"Queria aproveitar que a gente está aqui para dizer que eu fiquei pensando muito na gente nos últimos dias. Eu me sinto disposta e aberta a me relacionar de uma forma diferente do que a que eu vinha me relacionando nos últimos tempos. Eu fico falando para todo mundo dessa coisa de liberdade. Mas eu não quero que a liberdade seja uma prisão que me impeça de ficar com quem eu amo", confessa.



Laura, sem hesitar, revela que estava pronta para viver o amor livre antes de as duas personagens partirem para o beijo.

A rejeição desse tipo de conteúdo pelos telespectadores conservadores não é novidade. Em 2015, a emissora enfrentou problemas com um beijo entre duas mulheres (Teresa Estela e Fernanda Montenegro) em Babilônia, novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga.

*Texto de Lívia Carvalho

