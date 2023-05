Reprodução/Instagram Lucas Souza e Luanne Jardim tiveram um namoro relâmpago





Luanne Jardim, influenciadora digital que teve um namoro com Lucas Souza após o fim do casamento com Jojo Todynho , foi assassinada na noite de domingo (21) no Rio de Janeiro. De acordo com as informações iniciais obtidas pela coluna, foi vítima de uma tentativa de assalto. Mas não se sabe ainda a identidade dos responsáveis pelo crime.





Ela estava em seu carro na companhia de seu namorado, dirigindo por uma alça de acesso para a Linha Amarela, em Pilares, quando foi abordada pelos criminosos. Luanne levou um tiro no ombro, que atravessou o corpo e chegou ao coração. Rapidamente foi conduzida ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, alguns parentes da influenciadora começaram a manifestar seus lutos por conta da morte. Uraniel Jardim, tio de Luanne, reclamou da falta de segurança e ainda reclamou da possível pena que os criminosos terão caso sejam encontrados e presos.

"Minha sobrinha Luanne Jardim, foi assassinada ontem a noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção a Av. Brasil! Não será só mais uma estatística e nem números! Justiça? Não quero, porque o mandante e os executores ficarão 5 anos na cadeia, e logo estarão nas ruas! Se entreguem, as chances serão maiores!", escreveu ele em uma rede social.

Luanne era conhecida nas redes sociais por ter emagrecido 50 kg e passou a dar dicas de bem-estar para outras mulheres que sonhavam em deixar de ser gordas. Ela e Lucas Souza tiveram um relacionamento em 2022, que durou poucos meses, mas foi muito conturbado.

Ela já fez diversos relatos em suas redes sociais sobre seu processo de emagrecimento. Nos relatos de suas postagens, a influenciadora falava que sofria com suas compulsões e baixa autoestima, que a fizeram ter vontade de não existir mais. Após a transformação física, ela se orgulhava de sua nova forma e sempre que exibia as curvas em trajes marcantes.