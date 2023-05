Reprodução/Instagram Amanda Meirelles e Larissa Santos estão despreparadas para serem personalidades midiáticas





Todo ano o ciclo se repete: acaba o Big Brother Brasil, e os participantes se tornam, por alguns dias, as personalidades mais buscadas pelo público e pela mídia. Mas há quem deixe essa popularidade subir à cabeça e se sinta no direito de destratar jornalistas e fazer "cara de nojo" a quem está apenas cumprindo sua rotina de trabalho. E este é o caso de Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, e Larissa Santos, que chegou perto da grande final.







As duas, em diferentes eventos, tiveram comportamentos desastrosos e foram bastante criticadas por ignorarem os jornalistas que as encontraram nos eventos para os quais foram convidadas. O primeiro a sentir a grosseria das "desérticas" e ser vítima do estrelismo das ex-BBBs foi o repórter Gustavo Coruja, do TV Fama.

Na semana passada, ele encontrou quase todo o elenco do BBB 23 na porta de entrada da festa organizada por Fred Bruno e conversou com praticamente todos que passaram por lá. Até Bruna Griphao, que saiu do reality com fama de grossa, parou para falar por alguns segundos, mesmo com sua assessora de imprensa no seu pé.

"Uns falaram menos, outros falaram mais, mas falaram", disse Coruja à coluna. "Amanda e Larissa me ignoravam e ficaram com a cara fechada, sendo que eu não fiz nenhuma pergunta ofensiva. A Amanda é totalmente despreparada para lidar com a imprensa", completou o repórter.

Em um dos vídeos capturados por Coruja é possível ver a "famosa" assessora de imprensa de Larissa, Bela Bracarense, puxando a sister pelo braço para que ela não falasse com o jornalista, o único profissional da imprensa presente na porta do evento. Quem é leitor da coluna já ouviu falar dessa moça: é uma profissional completamente ríspida com os jornalistas . Bela, segundo a ex-BBB, veio da Itália para trabalhar de graça. Pois é...

Também na semana passada, a outra vítima da dupla de "estrelas" foi Jan Rios, repórter do programa A Tarde É Sua. Ele esteve no show de Luan Santana, em São Paulo, e conversou com inúmeros famosos, personalidades que realmente estão no auge e de alta relevância artística. Mas Amanda e Larissa voltaram a dar o show de estrelismo e também ignoraram o profissional.

"Quando a Amanda me viu, juro, ela olhou para o microfone e fez uma cara de indigesta. Quando me aproximei, aquele rapaz do vídeo (assessor de imprensa da ex-BBB) cercou e só falava: 'Não, não, não.' Lamentável! A gente só queria um acenar de mão e educação", desabafou Jan à coluna.

"Até o Cara de Sapato, mediante a processo, falou com a nossa equipe. Mas a Amanda, pelo visto, foi instruída a não falar com a gente", concluiu o repórter do programa comandado por Sonia Abrão na RedeTV!.

Amanda e Larissa viraram arroz de festa e estão indo a muitos eventos, mas adotaram a mesma postura de ignorar jornalistas e serem ríspidas com quem as aborda. Deve ser por isso que as marcas têm fugido de ambas, que até agora não fecharam nenhum contrato publicitário relevante e expressivo.

Sabe-se que a campeã ainda está contratada pela Globo, mas em breve este vínculo será encerrado. E todos os anos, os ex-BBBs ficam desesperados para aparecerem na mídia quando a Globo desiste de mantê-los em seu casting. Vai ser lindo vê-las desesperadas para aparecerem na mídia. Vamos acompanhar isso de perto.