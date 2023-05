Reprodução/Instagram Cariúcha expõe Jojo Todynho por ser pivô do desafeto entre Anitta e Pabllo Vittar













A treta entre Anitta e Pabllo Vittar ganhou novos desdobramentos. Cariúcha embarcou na declaração dada pela Girl from Rio no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, sobre a suposta briga e o fim da amizade com Pabllo Vittar, depois da gravação do feat Sua Cara.





No episódio do podcast que foi ao ar nessa terça (16), Anitta decidiu esclarecer a situação. "Com a Pabllo eu falei: 'Olha, acho que a gente brigou por causa dos outros e não por causa da gente. Desculpa, entrei na onda dos outros e estou errada. A gente não tinha que brigar'", revelou a dona do hit Envolver. "Foi uma burrice a gente ter parado de se falar", avaliou.

Após a repercussão do episódio, Cariúcha, também conhecida como Garota da Laje e antiga rival de Jojo Todynho, usou os stories do Instagram para mandar um recado para a cantora. "Eu avisei que a Nescafé [Jojo Todynho] fez inferno na vida dos outros", disse ao compartilhar o trecho em que Anitta fala sobre a interferência de terceiros na amizade com Pabllo.

"Viram a Anitta no podcast da Giovanna Ewbank e da Fê falando? Eu avisei para vocês da história da Nescafé que estava mal resolvida", começou Cariúcha. "Ela deixou a Pabllo levar hate à toa, inventou uma história. Anitta está aí para confirmar.", disse.

"Viram que a Nescafé é do mal? Mas, gente, o bem sempre vence o mal. As máscaras caem", continuou. Confira a declaração de Cariúcha na íntegra:













O mais recente desentedimento entre a influenciadora e Jojo ocorreu no início do ano, após o término conflituoso de Todynho e Lucas Souza, em que o ex-militar havia dito que a cantora é apoiadora do governo de Jair Bolsonaro e que detestava a Parada LGBTQUIA+. Na época, Cariúcha veio a público dizer que Jojo se escora no Pink Money para ter apoio do público.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho