O jornalista Jorge Serrão foi demitido da Jovem Pan News após compartilhar uma fake news sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília. O professor confundiu a bandeira do Rio Grande do Sul , exibida por um dos invasores das sedes dos Três Poderes, com a do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e tentou associar os ataques a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O ex-editor chefe do blog Alerta Total e ex-comentarista do programa 3 e 1, publicou no Twitter: "Pergunta para a CPMI fazer: O que esse 'patriota' estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro???", escreveu o bolsonarista, compartilhando registro das câmeras de segurança do local.

Pergunta para a CPMI fazer: O que esse "patriota" estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro??? pic.twitter.com/Pz3GhJ1pI2 — Jorge Serrão (@alertatotal) April 24, 2023





A postagem repercutiu e Serrão foi avisado de que a tal bandeira não era do MST, mas sim do estado gaúcho. "Parece que a bandeira é a do Rio Grande do Sul e não a do MST...", escreveu ele, que passou a atacar os internautas que debocharam da mentira.



Parece que a bandeira é a do Rio Grande do Sul e não a do MST... https://t.co/1NR5cTfTZt — Jorge Serrão (@alertatotal) April 24, 2023





E acrescentou. "Prezado imbecil... Não viu nas postagens seguintes que já admiti o erro sobre a bandeira gaúcha e já fiz a correção em reply??? A esquerdalha só enxerga o que lhe convém... Nunca vê a realidade... Craque em destruir a atacar... É o Nazicomunofascismo em ação”, reclamou.

Desde o começo do ano, o canal bolsonarista tem realizado uma série de demissões motivadas, especialmente, para evitar boicotes e enfurecer o governo Lula. A emissora, que já sofreu penalidades pela disseminação de fake news, está mais vigilante quanto às suas questões editoriais.

Na última semana, a JP rompeu contrato com uma afiliada em Itapetininga, no interior de São Paulo, após o proprietário da empresa que detinha os direitos de transmissão na cidade confirmar, em entrevista, que financiou os atos golpistas em 8 de janeiro.

