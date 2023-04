Reprodução/Globo Emissora pede que apresentadores levem os momentos de desarmonia no programa de forma mais leve

Em virtude de tantos momentos de tensão entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, apresentadores do Encontro, a Globo instituiu uma nova ordem para que o convívio entre eles seja mais harmônico, e que os desentendimentos sejam levados com delicadeza.



Na última segunda-feira (24), enquanto a dupla recebia a convidada e comentarista esportiva Ana Thaís Matos que comentava sobre a rodada do final de semana, Patrícia Poeta interrompeu novamente seu parceiro Manoel Soares.

De acordo com o colunista Léo Dias, do Portal Metrópole, diferente das outras vezes em que Patrícia atravessou as falas de Manoel, o apresentador pareceu agir de forma mais leve com a atitude da colega tão criticada pelos internautas em virtude dessas normas.

Assim, os telespectadores desconfiaram que a ideia de que a Globo impôs ordens para o melhor desenvolvimento do programa e convívio dos colegas seja real. No momento em que Patrício o interrompeu, Manoel apenas sorriu, reafirmando a diretriz de levarem os desencontros deles com leveza.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko