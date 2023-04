Reprodução Jorge Serrão confunde bandeira do Rio Grande do Sul com a do MST

O jornalista, professor e comentarista Jorge Serrão utilizou seu Twitter para questionar um dos invasores ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, mas acabou virando piada após confundir a bandeira do estado do Rio Grande do Sul com a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).



O editor chefe do blog Alerta Total e comentarista do programa 3 em 1 publicou: "Pergunta para a CPMI fazer: O que esse "patriota" estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro???", com imagens do momento.

https://twitter.com/alertatotal/status/1650491146836013056?s=20





Entretanto, os internautas notaram que a bandeira em questão era do estado do Rio Grande do Sul, e não do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

"Como você confundiu essas duas bandeiras? Procure um oculista. E um psiquiatra por via das dúvidas", afirmou um dos usuários. "Jornalista, mas nao sabe nem o formato da bandeira do Rio Grande do Sul. Pqp. Vergonhoso", declarou outro perfil.

Além disso, personalidades da mídia como Marcelo Adnet deixaram comentários na publicação do jornalista. "Hahahhahahahahahahahhaha. Bem vindos ao fascismo daltônico", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko