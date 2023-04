Reprodução/Food Network Brasileira participa de reality show de gastronomia nos Estados Unidos

Jaíne Mackievicz, de 29 anos, nasceu em Costa Marques, em Rondônia, e viveu a maior parte de sua vida em Ji-Paraná, antes de se mudar para os Estados Unidos. E agora ela acaba de ser escalada para o Desafios Culinários Julia Child, do canal Food Network, e disputará com oito competidores uma viagem de três meses com todas as despesas pagas para a escola de culinária Le Cordon Bleu, em Paris.



O programa, que estreia no dia 6 de maio no Food Network, às 21h25 -- e já está disponível no Discovery+ -- , conta com a presença da brasileira que se mudou para Massachusetts, nos Estados Unidos, com o namorado para seguir o sonho da culinária.

Como imigrante, ela se aperfeiçoou na língua e na profissão e conseguiu sua participação no programa através de um convite. Assim, os participantes ambiente recriado com semelhanças e referência de onde a grande referência gastronômica, Julia Child, cozinhava.

Nesta edição, o programa conta com os participantes Bill Borman (Hudson, Nova York); Christine Fiorentino (Hoboken, Nova Jersey); Dustin Hogue (Chicago, Illinois); Jaíne Mackievicz (Costa Marques, Rondônia, Brasil); Brit Moore (Nova York, Nova York); Dustin Rennells (Charlestown, Massachusetts); Elena Ross-Salonga (Cambria, Califórnia) e Fabrizio Villalpando (Los Angeles, Califórnia).

Cada episódio apresentará duas rodadas de culinária competitiva, em que a primeira pede um domínio do básico e desafia os participantes a recriarem receitas de Julia Child, seguindo orientações da própria cozinheira via telão. Já na segunda rodada devem criar um prato único que reflita seu próprio ponto de vista culinário.

*Texto de Júlia Wasko

