Reprodução Atriz e bailarina conta sobre experiência de estrear em novo podcast da Globo





A atriz e bailarina Dandara Mariana estreou no comando de Sereno, novo podcast sobre bem-estar e relaxamento do Globoplay. O programa tem como objetivo guiar, por meio da voz, a imaginação dos ouvintes com cenários de florestas de contos de fadas.

Dandara contou sobre sua experiência no projeto que foca no autoconhecimento, autocuidado e relacionamento, além de vivenciar um desafio interessante em Sereno.

“Nunca tinha feito uma narração para uma série em áudio, e, de fato, foi um trabalho relaxante, pois me senti muito à vontade nesse processo”, contou.

O primeiro episódio irá ao ar na próxima quarta-feira (3) no Globoplay, com acesso gratuito, e demais plataformas de áudio. A série narrativa contará com 15 episódios, sendo 12 dedicados a paisagens sonoras e os demais em meditações guiadas.

O projeto, original da Globoplay, conta com sonorização da Pipoca Sound, empresa especializada na produção de podcasts e mídias audiovisuais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko