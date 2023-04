Reprodução/Instagram Henri Castelli foi convidado pela Globo para integrar o elenco de No Limite





Quem lê esta humilde coluna já está sabendo que a próxima temporada do No Limite terá um esquema parecido com o do Big Brother Brasil : elenco formado por famosos e anônimos, com Camarotes e Pipocas. E a Globo já iniciou o processo de buscas de artistas de renome para integrar o elenco da competição de sobrevivência. Um dos primeiros abordados pela emissora foi Henri Castelli.







O galã das novelas adorou a possibilidade de participar do reality show, e a Globo foi bastante generosa na proposta do cachê, oferecendo a ele R$ 100 mil para ficar disponível ao longo de todo o período de gravação, que não deverá passar de um mês.

Estava tudo indo muito bem durante a negociação até esbarrar em um detalhe: as datas de gravações. Henri deveria ficar disponível a partir do final de maio, para realizações de exames e confinamento, até a primeira quinzena de julho. O problema é que o ator assinou contrato com uma emissora de Portugal, onde gravará uma novela no mesmo período.



Henri ficou muito chateado com a coincidência das datas, e nem chegou a conversar com a emissora portuguesa sobre a possibilidade de se afastar do trabalho para se dedicar ao reality porque, segundo a nossa apuração, ele terá um papel de destaque na produção.

Vale lembrar que o galã se mudou para Portugal no final do ano passado e vem sendo tratado como uma grande celebridade por lá. Os programas de TV das emissoras locais não cansam de convidá-lo para participar de entrevistas e outros quadros.

A coluna procurou a Globo para falar sobre o assunto, e a emissora informou que como ainda não divulgou o elenco, não terá como colaborar com a nossa reportagem no momento.



A decisão de Boninho em incluir famosos no No Limite se deu após as duas temporadas anteriores floparem. A de 2021 reuniu apenas ex-BBBs, e foi bastante criticada pela péssima condução de Andre Marques, pela falta de perrengues e por dar muitas regalias aos participantes. No ano passado, a competição voltou a reunir somente anônimos e melhorou diversos aspectos negativos, mas não obteve boa audiência e captação comercial.

O No Limite está previsto para estrear em julho, mas as gravações começarão antes. Novamente, o comando será de Fernando Fernandes, que foi bem avaliado pela emissora e pelo público.