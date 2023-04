Reprodução Lidi Lisboa e Hadson Nery estarão em novo reality da emissora









Depois do reality Famosas em Apuros, em que três celebridades passam por perrengues em um lugar distante e sem conforto, no domingo (16), o programa Hora do Faro, da Record, trouxe a versão Casais em Apuros, onde três casais famosos devem superar provações sem acomodações de luxo e dinâmicas dignas de sofrimento pelo prêmio de R$ 50 mil.





Meses antes da estreia, a coluna antecipou informações exclusivas sobre o programa, que deu lugar ao Power Couple prometendo inovar a proposta da atração, mas manter os índices altíssimos de audiência da versão com as famosas.

A versão atual conta com Naldo Benny e Ellen Cardoso, Jenny Miranda e Fábio Gontijo, e Darlan Cunha e Beatriz Pereira. Mas na segunda temporada, que já foi gravada, o time de casais da próxima temporada consta Lidi Lisboa e Shia, Hadson Nery e Eliza, e Carol Nakamura e Guilherme Leonel.

A próxima versão deve estrear logo na sequência da primeira temporada do programa.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho