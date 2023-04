Reprodução/Instagram Bianca Dominguez foi amante de MC Kevin enquanto era casado com Deolane Bezerra





O prejuízo que Deolane Bezerra deu à Record e a baixaria que ela protagonizou em A Fazenda 14 não é algo que a emissora de Edir Macedo perdoou e tampouco esqueceu. Para provocar e se vingar da barraqueira, os executivos tiveram a "brilhante" ideia de convidar Bianca Dominguez, a amante de MC Kevin (1998-2021) para integrar o elenco do reality show A Grande Conquista, que estreia em maio.







Para quem não está ligando o nome à pessoa, Bianca é a garota de programa que estava no quarto com o funkeiro no dia de sua morte. Ela havia sido contratada para atender Kevin e seus amigos no local em que estavam hospedados. Mas Deolane baixou no local e seu marido acabou se jogando da sacada, provocando a própria morte.

A coluna apurou com fontes importantes de dentro da emissora que o convite verbal foi feito a Bianca. Ela ficou muito feliz com a possibilidade de ganhar mais projeção, após se tornar nacionalmente famosa por conta de uma tragédia, e mesmo sem contrato algum firmado começou a montar equipe de profissionais para cuidar de sua imagem durante o período de confinamento. Ela integraria o elenco da Mansão.

Mas a crise de consciência bateu pesado na alta cúpula da Record. Quando o nome de Bianca foi colocado em discussão, chegaram à conclusão de que a presença da garota de programa no reality poderia ser ainda mais prejudicial à imagem da emissora.

Embora a provocação a Deolane Bezerra --que perdeu o marido em um episódio lamentável envolvendo a participação imediata de Bianca-- tenha sido vista com bom humor, a avaliação final é de que a presença da amante de MC Kevin no programa daria muito mais munição para a viúva, que promoveria um escarcéu ainda maior que toda a baixaria protagonizada em A Fazenda 14.



Por se tratar de um formato novo, a Record não quer queimar a largada desta maneira. Outro ponto tido como fundamental no recuo ao convite a Bianca é que já tem gente "destrambelhada demais" no elenco principal. E isso pode minar consideravelmente as negociações comerciais para A Grande Conquista, que não teve ainda uma grande aceitação por parte do mercado.

Bianca já foi desconvidada. Ela não ficou feliz, mas entendeu a gravidade de sua entrada no reality apontada pela emissora. Na conversa que teve com a pessoa que a convidou, ficou aberta a possibilidade de uma participação futura em outro momento, quando as confusões judiciais com Deolane Bezerra já tiverem chegado ao fim.

A Grande Conquista tem estreia marcada para 2 de maio. Nesta data, o público conhecerá os 16 famosos que irão concorrer às dez vagas da Mansão e poderá iniciar a votação pelas redes sociais. Os seis menos votados serão confinados na Vila com mais 64 pessoas, onde irão batalhar por outras dez vagas disponíveis na competição.