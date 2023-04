Reprodução/Instagram Nicole Bahls está nos planos de Boninho para o BBB 24





J.B. de Oliveira, o Boninho, derrubou uma das regras que vinham sendo mantidas há mais de 20 anos no Big Brother Brasil: escalar somente pessoas que não tivessem relação nenhuma com outra emissora. Para o BBB 24, o diretor do maior reality da TV brasileira decidiu acabar com esta proibição e abrirá oportunidades para pessoas que já se destacaram em competições de confinamentos de redes concorrentes, como a Record.







E um dos nomes que Boninho sempre sonhou em ter no elenco do BBB, após estas quatro edições com participações de famosos, é Nicole Bahls. A ex-panicat, que hoje faz participações frequentes em programas dos canais pagos da Globo --e já trabalhou fixamente em alguns deles--, é uma das personalidades que ele convidará para a próxima temporada do reality.

Nicole já participou de duas temporadas de A Fazenda e foi campeã da quarta temporada do Power Couple Brasil, reality que participou ao lado de seu ex-marido, Marcelo Bimbi. Ela também foi a protagonista de um dos episódios de Drag Me As a Queen, do canal E!.

Na semana passada, o todo-poderoso dos realities deixou explícito que o BBB 24 terá um terceiro grupo de participantes, além do Camarote e da Pipoca. As especulações em torno da terceira via foram muitas, e logo o público começou a suspeitar de que Boninho dará chances a ex-BBBs que se destacaram no jogo, mas que não saíram campeões.

A coluna descobriu que este terceiro grupo será bastante híbrido, podendo também contar com a participação de figuras que já se confinaram no BBB anos atrás. Mas a principal novidade é a possibilidade de figuras que se destacaram em A Fazenda, por exemplo, ganharem espaço na programação da Globo.

Para isso, Boninho levará em consideração uma série de fatores. Principalmente a boa aceitação da personalidade com o público da Globo, e também o bom relacionamento da figura com a emissora. Nicole Bahls, sonho antigo do diretor, é um destes nomes. Jojo Todynho também figura entre as pretensões. E as duas já declararam abertamente que amariam participar do BBB.

A verdade é que Boninho quer causar algum tipo de surpresa na audiência, que vem reclamando há dois anos consecutivos da baixa qualidade do Big Brother Brasil. A queda retumbante do interesse do público pelo BBB 23 em sua reta final é algo inédito.

Embora esta temporada tenha sido a mais lucrativa da história do reality, vem sendo considerada pior do que outras que eram consideradas as mais vergonhosas por boa parte dos fãs, como o BBB 15, o BBB 19 e até mesmo o BBB 22.

Para o BBB 24, a ideia é derrubar regras impostas pela própria equipe de Boninho desde a estreia do formato na Globo, e passar a ouvir mais os pedidos do público, que há anos vem demonstrando insatisfações com o programa --e que até então eram ignoradas pela emissora.