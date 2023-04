Reprodução/Globo - 16.04.2023 Bruna Griphao e Sarah Aline estavam no paredão do 'BBB 23' com Aline Wirley





Décima quinta participante a ser eliminada do BBB 23 , Sarah Aline revelou em entrevista sobre o vídeo que circulou nas redes sociais quando Bruna Griphao fez uma rima polêmica para justificar a saída da competidora. Em suas palavras, a atriz disse: "Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana".







Fora do reality show, a psicológa falou sobre o episódio em entrevista ao jornal Extra. "Zero surpresa em saber que aconteceu isso. Isso está muito relacionado às influências do racismo estrutural, que se instala nas nossas relações quando a gente menos percebe. A cabeça da Bruna não passou pelo filtro de que ela estava sendo racista naquela hora. Me incomodei muito, sim", disse ela, que foi orientada pela equipe e amigos a não ver o registro.

Sarah, no entanto, crê que tal situação de um próposito maior: de mostrar como esses gestos são traços de uma cultura de racismo estrutural.

"Estou muito chateada e frustrada. Fico triste de ter vivido isso, mas feliz que isso virou uma pauta. Muitas pessoas que não sabiam sobre o reflexo do racismo puderam aprender um pouco mais", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.