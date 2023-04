Divulgação Melody fez tratamento dentário com profissional renomado na área





Incomodada com a aparência de seus dentes e com seu sorriso, MC Melody buscou ajuda profissional para corrigir o aspecto de seu rosto. Com a avaliação de Paulo Araújo, a cantora foi diagnosticada com "sobressaliência dentária" e iniciará um tratamento que irá durar seis meses, com custo avaliado em R$ 15 mil.





"Ela fará uso de alinhadores invisíveis. O aparelho não trará nenhum tipo de alteração na voz, irá melhorar a estética, pois a incomoda o aspecto dos dentes serem pra frente", disse o dentista à coluna.

Melody esteve na clínica de Paulo Araújo para a avaliação e já fez os moldes dos aparelhos, que ela deverá usar praticamente 24 horas por dia, retirando somente nos momentos em que fizer as refeições.

"O correto é usar 24 horas, tirar somente para higienização e quando for se alimentar. Mas durante os shows, conversamos, e ela sentiu alteração na fala no uso e interromperá nesse prazo curto do show e usará em seguida", afirmou o especialista.

Os dentes de Melody, que tem apenas 16 anos de idade, são projetados para a frente e levemente tortos. Para a correção das posições, ela precisará ficar com o aparelho por seis meses. Mas o prazo pode se prolongar caso ela não siga o tratamento à risca.

De acordo com Paulo Araújo, a cantora optou por usar o alinhador invisível por não querer se submeter à aplicação de lentes de contato, que viraram febre entre os famosos.

"Nós esperamos uma melhora na estética do formato dos dentes. Ela já tem os dentes bonitos, apenas esse desalinhamento que iremos corrigir em pequeno prazo para que o sorrriso dela fique ainda mais perfeito, já que ela não pensa em tratamento com lentes de contato por enquanto", analisou.