Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, contou em suas redes sociais mais detalhes sobre seu relacionamento com o ex-marido, Xico Santos, que é pai de suas filhas gêmeas. A produtora de contéudo o denunciou por agressão em março deste ano e pediu uma medida protetiva contra ele.





"[Xico é] Agressor branco, dos olhos claros, simpático e sedutor. Padrãozinho da sociedade, que é poupado de qualquer crime. Me livrei com medida protetiva, mas não fui a última mulher que caiu no papo bonito dele!", contou ela, sobre o comportamento do antigo companheiro.

Ela também revelou que, mesmo com a medida protetiva, entrou na Justiça contra ele: "Já estão acontecendo. Estou aguardando. Por isso não estou na mídia, apenas na Justiça. Afinal, é na Justiça que resolvemos problemas", acrescentou.

Entenda a situação de Raquel e Xico

Pais de Maria e Elis, de um ano e sete meses, Raquel e Xico se separaram nos primeiros meses de 2023 após ela ter encontrado mensagem do marido com outras mulheres em seu celular. Segundo conta a ex-garota de programa, tal situação resultou em uma briga onde o músico bateu nela.

"Ele chegou em casa bêbado. Aproveitei que ele estava dormindo, peguei o celular dele e vi muitas coisas. Em uma das mensagens que eu vi dele com uma das meninas, ele dizia que só estava comigo por mídia. Aí ele começou a me xingar, e eu comecei a dar uns tapas no braço dele", contou Raquel, em entrevista ao podcast Vê se pode.

"Nisso, a Maria (a filha) acordou chorando. Peguei ela e sentei na beira do colchão com ela no meu colo, e nisso ele começou a me chutar", acrescentou ela, que chegou a exibir os hematomas decorrentes das agressões.

*Texto de Daniele Amorim

