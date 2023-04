Reprodução/Instagram Shayan Haghbin se irritou com desacordo de emissora





Prestes a estrear em 2 de maio, A Grande Conquista teve uma baixa no elenco após a Record descumprir seu acordo com Shayan Haghbin. O ex-participante de A Fazenda 14 saiu do novo reality show da emissora ao descobrir que Tiago Ramos também foi convidado para estar entre os participantes que lutarão por uma vaga na Mansão. Anteriormente, o empresário tinha dito para a produção que só aceitaria estar no programa se seu rival não estivesse.







Vale lembrar que Shayan e Tiago não são se dão bem desde a época do confinamento rural. No ano passado, o modelo se alterou após o ex-Casamento às Cegas ter voltado de uma elimação ao ponto de agredí-lo. Para se defender, o empresário o empurrou de volta, e a produção os expulsou por conta do episódio.

De acordo com fontes da coluna, a Record n ão acredita que mentiu para Shayan ao convidar Tiago para A Grande Conquista mesmo com a condição do empresário. Na lógica do emissora, tanto o modelo como o ex-Casamento às Cegas se submeterão a uma votação popular para entrar de vez na Mansão. Ou seja, o público ficaria a cargo de decidir se os desafetos iriam se enfrentar em A Grande Conquista.



Como já noticiado aqui na coluna, 16 participantes famosos do novo reality show serão anunciados em 2 de maio. A partir daí, eles batalharão por dez vagas na Mansão por meio dessa votação no site oficial do reality. Vale de tudo para galgar seu espaço no confinamento, como divulgação nas redes sociais e mutirão de fãs.

Assim, os seis menos votados se juntarão ao elenco da Vila --um confinamento paralelo que terá 70 pessoas divididas em três casas. E, durante dez dias, todo esse grupo batalhará por mais dez vagas na Mansão.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.