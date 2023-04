Reprodução Grazi Massafera em cena de Travessia





Conhecida por usar e abusar da tecnologia em suas novelas, Gloria Perez vai apelar para a trama do metaverso para bombar a reta final de Travessia. A autora escreveu uma cena em que Chiara (Jade Picon) encontra Débora (Grazi Massafera), sua mãe biológica, em um ambiente virtual. A engenhoca será organizada por Talita (Dandara Mariana) e Cidália (Cássia Kis) na novela das nove da Globo.







As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A cena entre as duas acontecerá logo depois que a personagem vivida por Jade Picon dará à luz ao seu filho com Ari (Chay Suede) e descobrir que a mulher que achava ser sua verdadeira mãe, Bianca Rossi, foi inventada por Guerra (Humberto Martins).

"É você... É você a minha mãe?", perguntará Chiara , que fará uma tentativa de tocar no rosto de Débora. De acordo com os registros do roteiro, a sequência se baseará no filme A Origem, protagonizado por Leonardo di Caprio. "Filha", dirá a projeção da personagem vivida por Grazi Massafera, que morreu pouco depois do parto da menina.

"Então... O meu pai... O meu pai é aquele...", pensará a patricinha, sobre ser filha biológica de Moretti (Rodrigo Lombardi). "Agora você sabe", encerrará Débora.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.