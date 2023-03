Reprodução/Podcast Acompanhadas Bruna Surfistinha diz que vai contar sobre prostituição para as filhas









Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, afirmou que não vai esconder seu passado na prostituição das filhas Maria e Elis. "Prefiro que elas saibam através de mim", revelou em entrevista ao podcast Acompanhadas, na terça-feira (14). As gêmeas de 1 ano e 6 meses são fruto do casamento da empresária com o ator Xico Santos, de quem se separou recentemente.





Questionada sobre como reagiria caso uma das filhas sigam o caminho da prostituição no futuro, Bruna afirmou que não vai proibir, mas também não irá apoiar. "Vou falar: olha, se tivesse sido tão bom, mamãe não teria parado. Para mim, foi um momento da vida que eu precisei passar, mas que, pessoalmente, não foi bom. Tanto é que em três anos eu não aguentava mais", respondeu.

Bruna anunciou em fevereiro que não está mais casada com Xico Santos. Na ocasião, a ex-atriz pornô explicou que a decisão partiu do ator, que optou por sair de casa. O pai de Maria e Elis rebateu a afirmação a acusando de ser "mãe ausente" e de consumir "uma garrafa de vodca por dia".

A empresária rebateu em um post no Instagram.

"Diário de um pai solo e uma mãe ausente: Vivi a paternidade de uma maneira diferente do que imaginava. Sendo pai em tempo integral e solo por um ano e cinco meses. A 'mãe'? Apegada à sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia). Nossa! 'Mas ela precisa de ajuda'. Sim, ela precisa de ajuda há 11 anos. A ajuda aparece, a oportunidade de vida nova se escancara, o tal sonho de ser mãe vai dar um chacoalhão nela e ela vai ter forças. Não rolou!", escreveu.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho